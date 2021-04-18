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أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 1528 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 6ر31 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 72ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 1ر1 % في عدد الإصابات من نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 867 ألفا و624 .

كما شهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات التي جرى الإبلاغ عنها في الأربع وعشرين ساعة الماضية بوفاة 97 شخصا.