إزالة 295 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالغربية منذ يناير 2021

أزالت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية في المهد خلال الفترة من 16/1/2021 وحتى 17/4/2012، مايقارب من 295 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 20 فدان و4 قراريط و22 سهما، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا 33 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 4 فدادين و7 قراريط و3 أسهم، فضلًا عن إزالة مدينة المحلة 119 حالة تعدي على مساحة 10 فدادين و19 قيراط وسهمين.

وبخصوص مركز ومدينة زفتي تم إزالة 19 حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 21 قيراط و15 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة مركز ومدينة السنطة لـ12 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 7 قراريط و18 سهما.

وفي ذات السياق، أزال مركز ومدينة قطور 84 حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 2 فدان و21 قيراط و9 أسهم، كما تم إزالة 9 حالات تعدي علي مساحة 9 قراريط و6 أسهم بمركز ومدينة سمنود، وإزالة حالتي تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 13 سهم بمركز ومدينة بسيون، فضلا عن مركز ومدينة كفر الزيات 17 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 14 قيراط و٤ أسهم.