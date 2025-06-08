كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال ذبح أكثر من 28 ألف أضحية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، بالمجان للمواطنين، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك.

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالاً كبيراً هذا العام، مشيراً إلى توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح للتأكد من سلامتها حفاظاً على الصحة العامة.

وأضاف الأقنص أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى تم ذبح حوالي 28,200 رأس من الماشية، منها 7,915 رأسًا خلال اليوم الثالث للعيد، استمراراً للإقبال غير المسبوق على ذبح الأضاحي في المجازر الحكومية والاستفادة من خدمات الإشراف البيطري المتكامل.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية مفتوحة للمواطنين لذبح أضحياتهم بالمجان طوال أيام عيد الأضحى وحتى نهاية أيام التشريق، مع تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية، من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية للتأكد من صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض.

وأوضح الأقنص أن الهيئة تابعت سير العمل داخل المجازر خلال الأيام الثلاثة الأولى، مع الالتزام بتوفير بيئة ملائمة للذبح والتقطيع والتعبئة، بما في ذلك تواجد جمعيات المجتمع المدني داخل المجازر، مع التأكيد على تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.