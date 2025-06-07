أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن قلقها إزاء تصاعد حدة التوتر بين جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك، مشددة أن الأمر خرج عن نطاق المنافسة الرياضية.

وقالت عبر حسابها على منصة «X» : «الخناقة بين الأهلاوية و الزملكاوية بقت زيادة قوي ومقلقة.. خرجت بعيد عن الرياضة.. معركة بلا فائز والرياضة المصرية هي الخسرانة».

ووجهت دعوة لقطبي الكرة المصرية، قائلة: «يا جماعة بالراحة شوية، إحنا مش أعداء وعمرنا ما هنكون أعداء أبدًا».

وشهدت الساحة الرياضية حالة من الغضب، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر فيه هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو يوجه السباب لجماهير النادي الأهلي، خلال حضوره عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بالزمالك.

ووصل النجم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، إلى مدينة ميامي، بعدما الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه لينضم إلى معسكر نادي القرن في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية.