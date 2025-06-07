وصفت الإعلامية مها الصغير، وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بـ"الصحافة الصفراء"، موضحة: "السوشال ميديا أصبحت زي الجرائد الصفراء.. لأنها باتت مدمرة أكثر ما كونها نافعة".

وخلال لقائها بالإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر شاشة ON E، مساء الجمعة، ذكرت أن التقدم التكنولوجي بات مخيفًا ووصفت السوشيال ميديا "توكسيك" (سامة".

وأوضحت أنها تفضل عدم التعامل مع التعليقات السلبية.

وخلال الحلقة عرضت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من اللوحات الفنية التي رسمتها الإعلامية مها الصغير؛ لتكشف عن جانب جديد في شخصيتها وهو الفن التشكيلي والرسم.

تجدر الإشارة إلى بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح الأربعاء الماضي، أنه بصدد دراسة شكوى رسمية تقدّمت بها الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، بسبب ما وصفته بانتهاكات متكررة لخصوصيتها وخصوصية أسرتها من قبل عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس، أن الإعلامية مها محمد عبد المنعم (المعروفة باسم مها الصغير) أعربت في شكواها عن استيائها من تداول أخبار مغلوطة ومحتويات تمس حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن بعض الجهات الإعلامية تكرر نشر هذه المواد يوميًا، بأساليب مختلفة، وبنية واضحة للإساءة والتشهير.

وطالبت مقدّمة الشكوى باتخاذ التدابير القانونية بحق القائمين على هذه المنصات، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تضر فقط بخصوصيتها بل تمس حقوق أفراد أسرتها أيضًا.

وأشار المجلس إلى أنه سيتعامل مع الشكوى بما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام في مصر، بما يضمن صون كرامة الأفراد، وحماية الحياة الخاصة من أي انتهاك.

وفي سياق متصل، أصدرت مها الصغير بيانًا شخصيًا هو الأول منذ إعلان انفصالها، أكدت فيه أنها آثرت الصمت طويلًا، لا عن ضعف، بل احترامًا لنفسها ولأبنائها، مضيفة: "السكوت كان حفاظًا على كرامتي وعلى خصوصية بيتنا، وأنا ما زلت أؤمن أن صون البيوت أولى من تداول تفاصيلها على الملأ".

كذلك تجدر الإشارة إلى الحلقة المذاعة من البرنامج المشار إليه "مسجلة"، ولم يتسن لنا معرفة موعد التسجيل؛ ألذي قد يكون سبق إصدار بيان الإعلامية.