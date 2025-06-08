أحمد حسن: زيزو أخطأ مرتين في ملف انتقاله إلى الأهلي

قال الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق وعضو لجنة التخطيط التابعة لاتحاد الكرة، إن اللاعب يحق له تحديد وجهته المستقبلية، مؤكدًا تفهمه لغضب الجمهور بشأن انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.



وأضاف في تصريحات للإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج "ضيفي" المذاع عبر شاشة "الشرق"، أنه يختلف مع "زيزو" في أمرين؛ الاول ما أسماه المماطلة في التفاوض مع إدارة الزمالك في حين التوقيع للنادي الأهلي، متابعًا: "زيزو وقّع في شهر مارس الماضي مع شركة الكرة بالنادي الأهلي، وأبرم عقودا بشروط جزائية ضخمة".



وذكر أن الخطأ الثاني الذي وقع فيه زيزو يكمن في توقيت توجهه للسفارة الأمريكية من أجل استخراج التأشيرة، موضحًا: "توقيت الذهاب للسفارة كان خاطئا بسبب ارتباط اللاعب والفريق بمباراة مهمة في الكونفدرالية؛ كان يجب تأجيل هذا الملف حتى انتهاء التزامات الزمالك".

ووجه الصقر نقدا لإدارة الزمالك بسبب عدم بيع زيزو فور تلقيه عروضًا ملائم.