 ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 100 قتيل - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 100 قتيل

وكالات:
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 6:10 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 6:10 م

قتل نحو مئة مدني في السودان حيث يتواصل سماع إطلاق النار ودوي انفجارات في الخرطوم صباح الاثنين في اليوم الثالث من القتال الدائر بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع المسلحة بزعامة محمد حمدان دقلو.

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، قبل أن يستحيل هذا التصعيد في الخلافات السياسية، مواجهات السبت، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتواصلت منذ ذلك الحين المعارك بالأسلحة الثقيلة فيما تدخل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار لقوات الدعم السريع.

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