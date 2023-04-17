قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إن الخرطوم تشهد نزاعًا كبيرًا، منوهة أن صوت ضرب النار والطلقات مسموع في الشوارع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن فزع الطلاب المصريين، يرجع إلى أنهم يعيشون في مصر طوال الوقت في أمن وأمان، ولم يتخيلوا المرور بموقف بهذا الحجم.

وتابعت: «نتعامل مع مخاوف تعرضهم لأي خطورة من خلال إرسال رسائل طمأنة أننا موجودون معهم وفي ضهرهم، لحد دلوقتي أولادنا بخير ونتمنى يستمروا على هذا».

ولفتت إلى أن التنسيق دائم ومباشر مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية العامة في السودان، لمتابعة أحوال الجالية المصرية، مناشدة التواصل عبر أرقام الطوارئ التي أعلنتها السفارة حال مواجهة أي مشكلة.

وعن تفاصيل اجتماعها مع الطلاب المصريين عبر تطبيق زووم، نوهت بأن الخوف ونقص الأغذية وانقطاع الكهرباء والغاز والهواتف، أبرز المشكلات التي تواجههم.

واستطردت: «عرفنا أماكن تجمعهم، وعند وجود نقص في الدواء والغذاء نتواصل مع الجالية، وهناك مجموعة من أصدقائهم السودانيين يوصلون لهم تلك المواد، كما أن السفارة تتعامل مع الحالات الطارئة من خلال علاقتها».