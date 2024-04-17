بايدن: ينبغي الموافقة على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن على مجلس النواب الموافقة هذا الأسبوع على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا. يجب على مجلس النواب تمرير تشريع مساعدات للأمن القومي الطارئ لأوكرانيا وإسرائيل، والموافقة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة".

ويعتزم مجلس النواب، بعد تأخيرات طويلة، التصويت هذا الأسبوع على تخصيص أموال لحلفاء الولايات المتحدة، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ولا يزال غير واضح إلى أي مدى ستناسب مبادرة الجمهوريين الديمقراطيين والبيت الأبيض، الذين يضغطون من أجل الموافقة على مشروع القانون الخاص بهم وهو بقيمة 95 مليار دولار.