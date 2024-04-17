 بايدن: ينبغي الموافقة على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل - بوابة الشروق
الأربعاء 17 أبريل 2024 10:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بايدن: ينبغي الموافقة على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 9:16 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن على مجلس النواب الموافقة هذا الأسبوع على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا. يجب على مجلس النواب تمرير تشريع مساعدات للأمن القومي الطارئ لأوكرانيا وإسرائيل، والموافقة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة".

ويعتزم مجلس النواب، بعد تأخيرات طويلة، التصويت هذا الأسبوع على تخصيص أموال لحلفاء الولايات المتحدة، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ولا يزال غير واضح إلى أي مدى ستناسب مبادرة الجمهوريين الديمقراطيين والبيت الأبيض، الذين يضغطون من أجل الموافقة على مشروع القانون الخاص بهم وهو بقيمة 95 مليار دولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك