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أعداد جريدة الشروق
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احتجاجات ضد بايدن في مسقط رأسه لدعمه حرب إسرائيل على غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 10:57 ص

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن احتجاجات في مسقط رأسه في مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا؛ بسبب دعمه إسرائيل في حربها المتواصلة على غزة.
وأثناء مغادرته مركز سكرانتون الثقافي في إطار حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، واجه بايدن مجموعة من المحتجين المؤيدين لفلسطين، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وهتف المحتجون: "بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء، أنت متهم بالإبادة الجماعية".
وحمل المشاركون أعلام فلسطين، وانتقدوا بايدن لدعمه إسرائيل هاتفين: "فلسطين حرة، حرة، حرة"
ومنذ 7 أكتوبر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، ما أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

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