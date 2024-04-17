وجه أحمد حسام «ميدو» مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية لمارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك بعد الهزيمة أمام الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة مساء يوم الإثنين الماضي، في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "أرى أن الجماهير تركت المباراة، وركزت على أزمة إخفاء الكرات، إذا كنت أنتمي للأهلي، لكنت قلت الأسباب الحقيقية للهزيمة، إذا كنت تحب ناديك، عليك أن تشير للأخطاء".

وأضاف: "الأهلي لديه أزمات كثيرة من الناحية الفنية، هناك تغير في طريقة حديث كولر مع الإعلام، وأقول له لا تكتب نهايتك بيدك، هناك غرور في التصريحات، ولا يصح أن يريح لاعبيه أمام الزمالك وهذه جريمة".

وتابع: "مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الكرة أنصفت مارسيل كولر، لأن النادي الأهلي كان منظمًا أكثر خارج الملعب، وفي مباراة الدوري كان التوفيق مع الزمالك، وهذا له أسبابه، لأن الجميع في الزمالك كانت لديه دوافع للفوز".

وأكمل: "الأهلي لم يحضر نفسه لمباراة الزمالك بشكل جيد، ومباراة كأس مصر دفعت مارسيل كولر للدفع بتشكيل خاطئ في مباراة الدوري، وكأنه يستطيع الفوز في أي وقت".

وواصل: "الدليل على ما أقوله هو أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، عقد جلسة مع مارسيل كولر من أجل مراجعة قراراته".

وأتم: "هزيمة الأهلي من الزمالك تكون بمثابة أزمة للأهلي، لكنه يجيد التعامل مع الزمالك بشكل أفضل، والتوابع لا تكون عنيفة مثل الزمالك".