زيلينيسكي يسعى لعقد اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا لتحسين حماية المجال الجوي لبلاده

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم الثلاثاء إنه سيسعى لعقد اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا للدعوة إلى تحسين حماية المجال الجوي لبلاده.

وبمقارنة موقف أوكرانيا بموقف إسرائيل، بعد صد هجوم جماعي بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ليل السبت الماضي، قال زيلينسكي إن أوكرانيا ستطلب تزويدها بدفاع جوي وصواريخ.

وأضاف زيلينسكي أن الأوكرانيين لهم الحق في الحماية من "الإرهاب"، مضيفا أن كييف تكافح لتأمين مساعدة حقيقية من حلفائها.

وأشاد بالمستشار الألماني أولاف شولتس لسعيه إلى حل للصراع. وفي حديثه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين الثلاثاء، شدد شولتس على أهمية الصين على الساحة العالمية. وباعتباره حليفا رئيسيا لروسيا، يُنظر إلى شي على أنه يتمتع بنفوذ على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي: "يمكن للصين حقا مساعدتنا في استعادة السلام العادل لأوكرانيا والاستقرار في العلاقات الدولية". ومن المقرر أن تستضيف سويسرا قمة سلام في منتصف حزيران/يونيو، والتي دعيت الصين إلى حضورها، دون توجيه دعوة لروسيا.

وأطلقت الصين مبادرتها الخاصة، والتي استُقبلت بتشكك من قبل أوكرانيا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت بكين، التي تضغط على موسكو لحضور المؤتمر السويسري، ستحضر.

وقال زيلينسكي: "ستمنحنا القمة في سويسرا فرصة حقيقية لتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه حقا".

وتصر أوكرانيا على ضرورة انسحاب جميع القوات الروسية من أراضيها ، لكن موسكو تصف ذلك بأنه "غير واقعي".