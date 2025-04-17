حماس: نتنياهو يضع شروطا تعجيزية في المفاوضات

اتهمت حركة حماس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروطا "تعجيزية" في المفاوضات.

وقالت حماس إنها مستعدة للتفاوض فورا على اتفاق لتبادل جميع المحتجزين مع عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عراقيل جديدة وضعها نتنياهو لضمان عرقلة أي صفقة لتبادل الأسرى، مشيرة إلى تزايد أعداد الرافضين لطلبات الخدمة العسكرية من جنود الاحتياط.

وأكد المحلل السياسي في القناة 13 رفيف دروكر أن نتنياهو وضع مؤخرا شروطا جديدة لإبرام صفقة تبادل الأسرى تتمثل في نزع سلاح حماس، وخروجها من قطاع غزة، ومناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير السكان، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

بدوره، قال يهودا كوهين، والد أحد الأسرى، إن أي حديث لا يتضمن وقف الحرب والانسحاب من غزة بما في ذلك محور فيلادلفيا، "يعني أن الأسرى لن يعودوا".

واعتبر أن أي حديث آخر "لا يعدو كونه خداعا وكذبا من أجل تعزيز قوة حكومة نتنياهو المجرمة".

وأيّد الرئيس الأسبق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف حديث كوهين، وقال إن الشيء الوحيد الذي يجب الإصرار عليه حاليا "هو مطالبة الأمريكيين بصفقة واحدة شاملة، لأن حماس لن تقع مجددا في فخ نتنياهو الراغب في مواصلة الحرب".