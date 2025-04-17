محافظ كفرالشيخ ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة العاشرة لمؤتمر البورصة للتنمية

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، مؤتمر "البورصة للتنمية" فى دورته العاشرة، والذى أقيم بكلية التجارة بجامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، وعدد من قيادات البورصة والمستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

تضمّن المؤتمر ندوة توعوية بعنوان «أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية»، ضمن جهود الدولة لتعزيز الوعي الاستثماري ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع، وخاصة الشباب والطلاب.

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية ألقاها كل من الدكتور وليد عفيفي، والدكتورة أماني شاكر، والدكتور عبدالرازق دسوقي، ثم قدّم رئيس البورصة عرضًا توضيحيًا حول أهداف الندوة وأهم مفاهيم الاستثمار في البورصة، ثم كلمة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ.

وفي مستهل كلمته، وجّه محافظ كفرالشيخ، الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، وعلى رأسهم البورصة المصرية، التي تقدم نموذجًا فاعلًا للتكامل بين المعرفة والتنمية، والاستثمار والمسؤولية المجتمعية، مشددًا على أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية، باعتبارها من ركائز بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بافتتاح مركز محاكاة البورصة الرقمية المالية بالجامعة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة واثقة نحو المستقبل تُسهم في تأهيل الشباب، وصقل مهاراتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا لفهم آليات السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مشيرًا إلى أن النجاح لم يعد وليد الصدفة، بل نتاج للعلم والتخطيط والفهم السليم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تركز على تمكين الشباب وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، بالدور الوطني للبورصة المصرية، مؤكدًا أن هذا يعكس نموذجًا مشرفًا لربط الاقتصاد بخدمة الإنسان، ويجسد المفهوم الحقيقي للتنمية: «أن تكون من الناس، وإليهم، ومن أجلهم».

وفي ختام كلمته، أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية هذه المؤتمرات والندوات في بناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الشباب، موضحًا أن المعرفة المالية والاقتصادية تمثل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة.

من جانبه توجه أحمد الشيخ بالشكر إلى محافظ كفرالشيخ على ترحيبه ودعمه بإقامة النسخة العاشرة من المؤتمر، كما رحب برئيس جامعة كفرالشيخ، وأعرب الشيخ عن سعادته بتواجده وفريق عمل البورصة المصرية بمحافظة كفرالشيخ للتعريف بسوق المال، مشيرًا إلى أن محافظة كفرالشيخ تتمتع بتنوع اقتصادي ملحوظ، لذا دعا أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال، للتمتع بالمزايا الاستثمارية سواء للقيد أو للاستثمار بالبورصة، وقدم الشيخ عرضا للآليات والمزايا التى تقدمها منظومة القيد فى البورصة المصرية وكذلك لمزايا الاستثمار فيها.

وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.

وقال الشيخ أن البورصة المصرية تسعى إلى الوصول إلى الشركات والمستثمرين وشباب الجامعات في سائر أنحاء الوطن لتعريفهم بالدور الحيوي للبورصة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن البورصة بالنسبة إلى الشركات المقيدة منصة للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو سواء عن طريق زيادات رؤوس الأموال أو عن طريق الاقتراض بإصدار السندات بأنواعها المختلفة، وهي بالنسبة إلى المتداولين منصة للاستثمار في أدوات مالية صادرة عن كيانات اقتصادية تطبق معايير الشفافية والحوكمة وتتداول تلك الأدوات في سوق منظم ومراقب وبه آليات واضحة لحماية المستثمر.

وأكد الشيخ حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعة كفر الشيخ لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها البورصة في إطار حرصها على نشر الثقافة المالية بشكل عام ونشرها بين الشباب بشكل خاص وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والعصرية. وفي هذا الإطار أطلقت البورصة المصرية بودكاست (EGX Spotlight) كما تعمل على نشر محتوى متنوع للثقافة المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعة كفرالشيخ، بهدف تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية بين طلاب الجامعة، وتوفير فرص تدريبية متخصصة.

واختُتمت الفعاليات بتبادل الدروع وعزف السلام الوطني، أعقبه توجه محافظ كفرالشيخ ورئيس البورصة المصرية إلى القافلة الطبية بقرية شالما التابعة لمركز سيدي سالم، والتي نظمتها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (الذراع المجتمعي للبورصة المصرية) في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».