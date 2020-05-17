حسام حسن: الأهلي أم الزمالك؟ سأنتقل لهذا النادي

كشف حسام حسن، مهاجم سموحة، عن نيته إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك لضمه خلال الفترة القادمة.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "في البداية هو شرف لأي لاعب أن ينضم للأهلي أو الزمالك، أنديىة لها قاعدة جماهيرية كبيرة وأكبر ناديين في مصر".

وأضاف: "أنا لاعب محترف وليس لدي أزمة في اللعب لأي فريق منهما، ولكن سأنتقل إلى الفريق الذي يحتاجني فنيًا أكثر، ولن أخرج من سموحة إلا عن طريق البوابة الشرعية للنادي".

وأكمل: "لا يوجد لاعب يضمن أنه سيلعب عندما ينتقل لأي فريق هذا غير موجود في عالم كرة القدم، لكن عندما تنضم لفريق يتم دراسة الأمر جيدًا، وكما أكدت أن النادي الذي يحتاجني فنيًا سأنضم له بالتأكيد".

وعن حقيقة رفضه من قبل مسؤول في اختبارات الناشئيين في الناديث الأهلي .. أجاب: "وليد صلاح الدين هو من رفضني في اختبارات الأهلي، وكان عمري 12 أو 13 سنة، ولكني لم أنسى هذا الموقف إطلاقاً لقد منحني الدفعة للأمام ولإثبات نفسي من جديد".