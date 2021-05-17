جمعية مؤلفي الدراما العربية تطالب باجتماع عاجل مع تامر مرسي

ندد الكاتب بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية، بالمسلسلات المسيئة للمجتمع المصري، مطالبا رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تامر مرسي، بضرورة عقد اجتماع لبحث قضايا كبار الكتاب والمؤلفين.

وهنأت جمعية مؤلفي الدراما في بيان اليوم الاثنين الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر وانتهاء الموسم الرمضاني للدراما، مشيدة بالدور الهام الذي لعبته الدراما هذا العام في طرح ومناقشة قضايا الوطن، وكشف الحقائق أمام الجميع لا سيما في مسلسلي "الاختيار2" و"هجمة مرتدة".

وأبدت الجمعية بعض الملاحظات في بيان، عن تناول بعض المسلسلات للمجتمع المصري خاصة الصعيد بشكل يسيء إلي أهله ويظهر أنهم يعيشون في دولة بلا قانون، فالقتل مستباح والتدمير والحرق وزواج القاصرات وشرع الغاب هو الحاكم، ولا وجود للشرطة واذا وجدت يتم قتل رجالها، وإهانتهم ما يعطي انطباعا بأن الصعيد غير آمن، ليؤثر سلبا علي السياحة، ولما كانت هذه المسلسلات من إنتاج الشركة المتحدة فإنه قد يفهم خطأ بأن ذلك من توجه الدولة التي هي بريئة من تلك الأفكار بل تتبني أفكار إصلاحية للمجتمع وللمرأة.

وطالبت الجمعية بضرورة تشكيا لجنة من المفكرين وأساتذة الجامعة في مجال الاجتماع وعلم النفس والسياسة والتاريخ، لوضع استراتيجية للموضوعات التي يجب طرحها في الأعمال الدرامية وفقا لاحتياجات المجتمع وتفعيل دور الرقابة علي المصنفات الفنية، كما طالبت بعقد اجتماع عاجل بين رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ووفد من مجلس إدارة الجمعية، لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية وحق الآداء العلني.





