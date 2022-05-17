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الأهلي يسلم شكواه ضد الكاف للمحكمة الرياضية

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:53 م

قام الوفد القانوني للنادي الأهلي اليوم بتسليم الشكوى التي تقدم بها الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قرار «كاف» غير المحايد، والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.

كما قام الوفد القانوني بسداد الرسوم المالية الخاصة بالشكوى كاملة. والتأكيد على طلبات النادي، إما بالبت في الموضوع وإرساء العدالة وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى، خاصة وأن النادي الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه.


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