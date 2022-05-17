ميدو: التاريخ لن ينسى ما فعله صلاح مع مؤمن زكريا

أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على محمد صلاح نجم الكرة المصرية وليفربول، بعد احتفاله بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق.

واحتفل محمد صلاح بالكأس مع مؤمن زكريا، داخل غرفة خلع ملابس لاعبي ليفربول رفقة زملائه في الريدز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح كان شغله الشاغل بعد إصابته في مباراة تشيلسي الأخيرة بنهائي الكأس، بأن يجعل مؤمن زكريا، يحتفل مع لاعبي ليفربول ويحضر له تصريح دخول لغرفة ملابس ليفربول».

وأضاف: «صلاح على المستوى الإنساني رائع، وشخصيته الحقيقية تظهر في قمة فرحه وانتصاره، كان من الممكن أن يفكر صلاح في نفسه فقط بعد تتويجه بالكأس، ولكن صلاح لم يفعل ذلك في عز فرحته بلقب الكأس، يفكر في زميله مؤمن زكريا».

وختم حديثه قائلا: «ما يفعله صلاح هو الذي سيتذكره الناس، مشهد الاحتفال ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا، داخل غرفة خلع ملابس ليفربول سيتذكره الكل بعد 100 سنة».