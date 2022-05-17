• مكرم: جوائز لأول 3 فائزين تشمل رحلة لزيارة معالم سياحية بارزة

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مسابقة للجاليات المصرية المقيمة في أوروبا، للمنافسة على تحقيق أعلى معدل مشاركة ونشر لفيلم ترويجي عن السياحة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في إطار كل من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للتعريف بلغتنا وهويتنا وبالإنجازات والتاريخ المصري، وكذلك حملة "مفيش زي مصر".

وقالت إن المسابقة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة من أوروبا إلى مصر، على أن تكون الجائزة التي سيحصدها الفائزون، تذكرة "ذهاب وعودة" من بولندا إلى القاهرة على الخطوط البولندية، وإقامة بالإفطار لمده 3 ليالٍ في فندق بالقاهرة، مع زيارة معالم القاهرة السياحية (أهرامات الجيزة والمتحف المصري).

وأضافت أن باب التسجيل مفتوح لكل الراغبين في المشاركة من الفئة المذكورة وسيقوم فريق الوزارة بتلقي مشاركاتهم، وذلك حتى 27 مايو الجاري، على أن يفوز بالرحلة أكثر 3 حصدوا مشاركة وتعليقات على فيلم "Follow the sun"، على قناتنا على اليوتيوب.

ولفتت إلى أن اختيار بولندا لإطلاق الحملة، جاء عقب لقاء أديتا فولني، المستشرقة البولندية المتخصصة في دراسات الثقافة المصرية والتراث المصري، وإعلانها سفيرا لمبادرة "اتكلم عربي" في بولندا، خلال فعاليات "منتدى شباب العالم"، حيث تقوم د. إديتا بدور ثقافي وسياحي للترويج لمبادرة "اتكلم عربي".