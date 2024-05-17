الرئيس السلوفاكي الأسبق يعرب عن أمله في انتهاء انقسام سلوفاكيا بعد محالولة اغتيال فيكو

أعرب الرئيس السلوفاكي الأسبق إيفان جاسباروفيتش، اليوم الجمعة، عن أمله في التغلب على الانقسام العميق داخل المجتمع بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو الأسبوع الجاري.

وأبدى جاسباروفيتش (83 عاما) أسفه عبر التلفزيون التشيكي العام قائلا: "إن سلوفاكيا منقسمة تماما"، مضيفا أن المجتمع وجد بعض الوحدة على الأقل في هذه اللحظة الرهيبة.

وأضاف جاسباروفيتش الذي تولى رئاسة البلاد من 2004 إلى 2014: "حتى من يتبنون آراء مختلفة تماما بشأن فيكو والسياسة في سلوفاكيا أدركوا أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو."

وذكر أن البرلمان السلوفاكي المؤلف من غرفة واحدة أصبح "خيمة سيرك وحلبة ملاكمة" تتم فيها مناقشة شئون الساسة الخاصة أو يتم فيها بث الكراهية.



