جوارديولا يستعيد ذكريات مباراة أستون فيلا لحسم لقب البريميرليج

استعاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ذكريات مواجهة فريقه لأستون فيلا في موسم 2022 من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي على حساب أرسنال، مؤكدا أن السيتي لا يعرف الاستسلام.

قال جوارديولا في تصريحات صحفية:" نود أن نتقدم بنتيجة 3-0 بعد 10 دقائق أمام وست هام يونايتد.. لكن ذلك لن يحدث".

أضاف جوارديولا:" لدي شعور بأن المباراة ستكون شبيهة بمواجهة أستون فيلا في عام 2022، نحن مستعدون، ولاعبو مانشستر سيتي لن يستسلموا أبدا".

عاد جوارديولا بالذاكرة لمواجهة أستون فيلا في الدور الثاني من موسم 2022، والتي تقدم فيها أستون فيلا بهدفين قبل أن يعود السيتي في النتيجة ويحقق الفوز في 15 دقيقة بنتيجة 3-2، بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد.

ومع دخول قطار الدوري الإنجليزي محطته الأخيرة وقبل جولة واحدة من خط النهاية يظل الصراع مشتعلا بين الثنائي مانشستر سيتي وأرسنال على التتويج باللقب، حيث يتصدر السيتي السباق برصيد 88 نقطة، بينما يأتي أرسنال وصيفا برصيد 86، ويحتاج أرسنال من أجل التتويج باللقب إلى تعثر السيتي بالتعادل أو الخسارة أمام وست هام يونايتد، ويحقق هو الفوز أمام إيفرتون، في حيت يحتاج السيتي للفوز من أجل حصد اللقب دون النظر لنتيجة مباراة أرسنال.