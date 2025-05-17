إعلان بغداد للقمة العربية الـ34 يدعم حقوق مصر والسودان وسوريا والعراق المائية

أكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مشددًا على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من العراق، و مصر، و لسودان، سوريا، لضمان حقوقها المائية المشروعة.

وأعرب القادة العرب عن تضامنهم مع هذه الدول في مساعيها الهادفة إلى التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة عبر الحوار والتعاون البنّاء، بما يحقق المصالح المشتركة ويحول دون التسبب بأي أضرار محتملة لحقوقها المائية.

وشدد البيان على أهمية استمرار تظافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والصحي والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، وضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في تلك المجالات.