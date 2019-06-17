سعادة بين طلاب الثانوية العامة بإمبابة لسهولة الفلسفة والأحياء

الطلاب يؤكدون : الطالب المذاكر يستطيع الحصول على الدرجات النهائية في الفلسفة والمنطق

طالبة شعبة علمي علوم :جزئية عدد الاحماض الأمنية من مادة " RNA " كانت غير مباشرة



جدد امتحان الأحياء آمال طلاب العلمي علوم بمبابة بعدما جاء الامتحان سهلا مباشرا، أما طلاب الشعبة الأدبية فقد اسعدتهم مادة امتحان الفلسفة والمنطق، بعدما جاء الامتحان يسيرا عليهم، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة، أميرة محمد، إن امتحان مادة الأحياء جدد آمالنا في الحصول على درجات عالية في تلك المادة والقرب من دخول كليات القمة، مشيرة الى أن هناك جزئية فقط جاءت صعبة وغير مباشرة وهى ما هى عدد الأحماض الأمنية من مادة "RNA".

وأشارت الطالبة، منة يسرى، بمدرسة أحمد زويل، إلى أن أمتحان مادة الاحياء جاءت سهلة ومباشرة ومن داخل الكتاب المدرسي، لافتة الى أن هناك جزئيات غير مباشرة والطالب المذاكر يستطيع الحصول على إجابتها.

فيما أجمع طلاب الشعبة الأدبية، بمدرستي المستقبل الابتدايية، ورفاعة الطهطاوي، على سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وكافة الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي ومباشرة، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقال مصطفى أحمد، بمدرسة رفاعة الطهطاوي، بمدينة إمبابة، إن امتحان مادة سهلة وجاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومباشرة وكافة الاسئلة من داخل الكتاب المدرسي.

ووافقه الرأي، الطالب محمد حسين، الطالب بنفس المدرسة، على سهولة امتحان الفلسفة والمنطق، وليست هناك أسئلة غير معقدة، قائلا: "الطالب المذاكر يستطيع الحصول على الدرجات النهائية في تلك المادة".