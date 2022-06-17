إخلاء 8 قرى إسبانية بسبب حرائق الغابات

نقلت الجهات المعنية نحو 600 ساكن من 8 قرى في إقليم سمورا الإسباني إلى مناطق آمنة نظرا لاستمرار حرائق الغابات في مناطق مختلفة بالبلاد اليوم الجمعة.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (ار تي في ايه) أن الحريق الذي وقع في المنطقة دمر نحو تسعة آلاف هكتارا في سلسلة جبال سييرا دي لا كوليبرا.



وأضافت أن السلطات أرسلت نحو 220 فردا من فرقة الإطفاء والدفاع المدني اليوم الجمعة لمكافحة ألسنة اللهب في سمورا بالقرب من الحدود مع البرتغال، وأغلقت العديد من الطرق بالبلاد منذ أمس الخميس.



ويقول الخبراء إن الجفاف وموجة الحر الشديدة المستمرة منذ أيام عدة حيث تصل درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية في بعض أجزاء البلاد والرياح القوية، تؤججان حرائق الغابات.



وتستعر أربعة حرائق غابات كبيرة في كتالونيا في شمال شرق إسبانيا اليوم الجمعة، حيث قضت بالفعل على نحو ثلاث آلاف هكتار من الغابات.