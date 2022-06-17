أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن كل الخيارات متاحة بشأن اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، خلفا للراحل إيهاب جلال.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية «ندرس العديد من السير الذاتية في الوقت الحالي، ونميل أكثر للمدرب الصغير في السن ويكون تولى تدريب أندية كبيرة في أوروبا أو مدرب كبير لديه خبرة مع المنتخبات»

وعن احتمالية عودة كوبر أو كيروش، أجاب: «كل الأوراق متاحة أمامنا، وندرس كافة الخيارات لدينا، وبالنسبة للفرنسي بوميل، ستكون ميزة إضافية بالتأكيد أن يكون المدرب قد عمل في إفريقيا، ولابد أن نضع ذلك في الحسبان حينما ندرس كل الخيارات»

وأوضح: «نتمنى التعاقد مع مدرب يستمر لمدة 4 سنوات قادمة، أو على الأقل يستمر لمدة عامين على مدار فترة تواجد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي».

واسترسل: «هناك مدربين صغار قادوا أندية بأوروبا ومدربين تولوا قيادة منتخبات، والـCV هو من سيحسم الأمور بشأن المدرب القادم، وكما قلت تدريب منتخبات إفريقيا يعطي أولوية للمدرب لاختياره لتدريب المنتخب».

وأتم: «لا يمكن أن أعطي موعد محدد لأننا ندرس كل الخيارات بدقة ولا نرغب في التسرع».

يذكر أن، اتحاد الكرة، أعلن مساء الخميس، توجيه الشكر لإيهاب جلال، مدرب المنتخب الوطني، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب بالكامل والتفاوض مع مدير فني أجنبي.

وحقق الفراعنة، تحت قيادة جلال، الفوز على غينيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما تلقى هزيمة من إثيوبيا بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية، بينما خسر في اللقاء الثالث له أمام كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف في مباراة ودية.