وزير الزراعة ومحافظ أسوان ورئيس تنمية الصعيد يتفقدون أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر

القصير: نسعى للتوسع في زراعة قصب السكر لتقليل فاتورة الاستيراد

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب السكر في كوم أمبو، والتي تصل تكلفتها إلى 300 مليون جنيه؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل عن زراعته بالعُقل، والذي يوفر كميات كبيرة خلال الزراعة، ويزيد الإنتاجية.

وقال "القصير"، إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية، وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو؛ لإنتاج شتلات قصب السكر، وهي الأولى من نوعها ف مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر، لافتا إلى تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وأن المحطة تقع على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، وبطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم لتكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.

وأضاف أن الوزارة تنشأ محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص، ولتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض، وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لتقليل فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان، بدعم وزارة الزراعة لتطوير مشروعات الاستصلاح الزراعي بوادي النقرة ووادي الصعايدة وتوشكى الخير، وغيرها من المشروعات سواء القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لإحداث طفرة ملحوظة في التنمية الزراعية والحيوانية بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ذلك يتواكب مع الدور الفعال لوزارة الزراعة في تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية التي تهدف إلى توفير أوجه الرعاية للثروة الحيوانية، والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، بجانب توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم.

ومن ناحيته، أكد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، الانتهاء من إنشاء المحطة بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه، وأنها تأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب؛ لتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية.