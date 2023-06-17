ألمانيا: القبض على سائق شاحنة متهم بقتل محترف سابق في ركوب الدراجات في حادث

ألقت السلطات الألمانية القبض على سائق شاحنة ألماني في ولاية شمال الراين ويستفاليا على خلفية حادث مروري وقع قبل أكثر من ستة أشهر، وأدى إلى مقتل المحترف السابق في ركوب الدراجات الإيطالي ديفيد ربلين.

وأعلن المدعي العام في الولاية، اليوم السبت، ردا على سؤال، أن الرجل سلم نفسه للسلطات برفقة محاميه أول أمس الخميس.

كانت السلطات الإيطالية أعلنت في وقت سابق أن السائق الألماني تم القبض عليه بناء على مذكرة توقيف أوروبية.

ويُعْتَقَد أن السائق كان يقود عربة نصف مقطورة بالقرب من منطقة مونتيبلو فيسنتينو شمالي إيطاليا عندما صدم بشاحنته الرياضي العالمي السابق في الثلاثين من نوفمبر الماضي عند أحد المخارج، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابة قاتلة لربلين.

يذكر أن ربلين (51 عاما) الذي كان أنهى مسيرته الاحترافية قبل وقت قصير من هذه الواقعة، كان آنذاك في جولة تدريبية.

وذكر الادعاء العام أن السائق موجود حاليا في سجن ترحيلات في مدينة مونستر.

وتدرس هيئة المحكمة العليا في مدينة هام ما إذا كانت ستصدر أمرا رسميا بإيداع الرجل الحبس الاحتياطي إلى حين تسليمه.

ويواجه الرجل اتهاما بالقتل أثناء السير المروري- وهي جريمة جنائية في إيطاليا- بالإضافة إلى عدم تقديم المساعدة لمصاب الحادث.

ووفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، فإن القضاء الألماني أمامه مهلة 60 يوما للبت في تسليم الرجل إلى إيطاليا، وفي حال وافق الرجل على التسليم، فعندئذ سيتعين تسليمه إلى إيطاليا في غضون عشرة أيام.

وبحسب الشرطة الإيطالية، فإن تحليلات صور كاميرات المراقبة وشهادات شهود عيان وتحقيقات مشتركة مع السلطات في النمسا وسلوفينيا وألمانيا انتهت إلى تورط الرجل في الحادث بمقطورته. كما ثبت أيضا أن الرجل نزل من شاحنته بعد الحادث واقترب من ربلين الذي كان مطروحا على الأرض لكنه عاد بعد ذلك إلى كابينة شاحنته وانطلق بعيدا.