انتشار حريق غابات شمال لوس أنجلوس بسبب الرياح الجافة

تسبب حريق غابات مشتعل في شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في تصاعد سحابة من الدخان صوب الجنوب مما أجبر أكثر من ألف شخص على النزوح عن منازلهم، وسط توقعات بانتشار الحريق بسبب الرياح الجافة التي تجتاح التلال.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا، إنها وجهت تحذيرًا من الحرائق في المنطقة المحيطة بحريق "بوست"، والتي من المتوقع أن تهب عليها رياح تصل سرعتها إلى 20 ميلًا (32 كيلومترًا) على الأقل في الساعة.

وأوضحت الإدارة، أنه لم يتم احتواء سوى 8% من مساحة الحريق، الذي أتى على أكثر من 14 ألف فدان (5700 هكتار)، وتسبب الدخان في إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الإدارة قولها في بيان، إن "الأطقم تعمل على وضع خطوط حول حدود الحريق.. يتم استخدام الطائرات لمنع تقدم الحريق لكنها تواجه تحديات بسبب الرؤية المحدودة".