أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى صدر بني سويف بثلاثة أجهزة علاجية متطورة تُستخدم لأول مرة في منظومة الصحة بالمحافظة، وتشمل: جهاز تحفيز ليمفاوي، وجهاز تنبيه كهربائي، وجهاز موجات فوق صوتية من ماركة BTL، وذلك ضمن جهود التوسّع في تقديم خدمات طبية نوعية للمواطنين.

وأكدت وكيل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتكليف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضمن خطة الوزارة للنهوض بمستوى الخدمة الصحية داخل المحافظات.

وأوضحت "جاد" أن جهاز التحفيز الليمفاوي يُعد من أحدث التقنيات المستخدمة في علاج حالات ما بعد استئصال الثدي والغدد الليمفاوية، والتورم الليمفاوي، وداء الفيل، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية والتعافي بعد العمليات الجراحية، وخاصة عمليات تنسيق القوام، بما يعزز كفاءة الخدمات الطبية المقدّمة بالمستشفى.

كما أشارت إلى أن هذه الأجهزة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الصحة ببني سويف، إذ لم تتوفر من قبل في أي مستشفى حكومي أو مركز طبي خاص بالمحافظة، ما يدعم قدرة القطاع الحكومي على تقديم خدمات علاج طبيعي متقدمة بالمجان.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير شامل حول جهود قطاع الصحة بالمحافظة، تضمن أبرز مستجدات التطوير ودور الأجهزة الحديثة في دعم الأداء داخل المستشفيات، وقد تم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

من جانبه، أشاد محافظ بني سويف بدعم وزارة الصحة المستمر للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في توفير خدمات علاج طبيعي متطورة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدّمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالخدمة الطبية على مستوى الجمهورية.