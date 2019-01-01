مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في الحديدة وتقصف مواقع للجيش اليمني

قصفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأربعاء، مواقع للجيش اليمني في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" ان المليشيا الحوثية استهدفت بقذائف الهاون، مواقع متفرقة لقوات الجيش في منطقة الفازة، بمديرية التحيتا، كما استهدفت بمدافع الهاون مواقع للجيش في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

كانت مليشيا الحوثي قد قصفت، مساء أمس، مواقع للجيش اليمني في مديرية التحيتا، ومواقع أخرى شرقي مدينة الحديدة، وتواصل مليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.