مسؤول حوثي: إعادة فتح مطار صنعاء يمهد الطريق للتسوية السياسية الشاملة

قال هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليًا)، اليوم الأربعاء، إن هناك قضايا ملحة تهم كل مواطن وتمهد الطريق للتسوية السياسية الشاملة في اليمن، منها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة التجارية والمدنية.

وجاء ذلك خلال لقائه اليوم، بالمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قبل مغادرته العاصمة صنعاء، بحسب ما أفادت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

وأضاف شرف، إن وقوف "مرتزقة العدوان"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية، "عائقا دون معالجة الوضع الإنساني وتفادي الانهيار الاقتصادي الكامل بحجة تأخر الوصول إلى حل سياسي عقاب جماعي للمواطنين"، داعيا في الوقت ذاته إلى إدراك أهمية أن السلام المنشود هو للشعب اليمني وللوطن.

وحذر شرف من استمرار من وصفهم بـ "مرتزقة العدوان" في التضييق على المواطنين اليمنيين في الحصول على جوازات السفر والتحرك في الخارج، بما في ذلك إصدار التعاميم بعدم التعامل مع الجوازات الصادرة من المركز الرئيسي لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والهجرة بصنعاء.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة الجهود والتحركات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى عواصم عدد من الدول ذات العلاقة بالملف اليمني، والرامية إلى استكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم ومواصلة الجهود نحو التسوية السياسية الشاملة وعودة الاستقرار والسلام في اليمن.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي غدا الخميس، إحاطته لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في اليمن، بعد عدة لقاءات أجراها مع أطراف الصراع.