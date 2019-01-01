 نبيلة عبيد: قرب لي يا الله من يحبني بفعله وليس قوله - بوابة الشروق
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نبيلة عبيد: قرب لي يا الله من يحبني بفعله وليس قوله

الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد

نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 6:20 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 6:20 م

شاركت الفنانة نبيلة عبيد جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على إنستجرام، بدعاءها المفضل، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وقال عبيد: "قرب لي يا الله من يحبني بفعله وليس قوله، ويراني بقلبه لا بعينه، ومن يعمل جاهدا ليراني ابتسم".
وعلقت نجمة مصر الأولى: "دعوة جميلة، ربنا حيستجيب إن شاء الله، دعوة أنا دايما باتمناها من رب العالمين".
يذكر أن آخر أعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي جمعها لأول مرة مع الفنانة نادية الجندي بالاشتراك مع الفنانة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر، وهو المسلسل الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في العام الماضي 2020.


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