الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الجمعة استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء الجمعة على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية.

ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.