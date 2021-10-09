39 مدربا إفريقيا يحضرون دورة الحصول على الرخصة c على هامش أمم إفريقيا لليد

ينظم الاتحاد الافريقي لكرة اليد حاليا دورة تدريبية دولية للمدربين الافارقة للحصول على الرخصة C.

وتقام الدورة بالتعاون ما بين الاتحادين الأفريقي و الدولي لكرة اليد ، وتستضيف الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد ومقرها مجمع صالات الدكتور حسن مصطفي فعاليات الدورة ، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 25 للرجال "مصر 2022"، والتي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غدا الاثنين.

ويدرس بالدورة 39 مدربا بينهم 4 سيدات، والمدربين من 15 دولة هي :مصر ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، غينيا ، مدغشقر ، جيبوتي ، بنين ، ليبيا و، النيجر ، زامبيا ، أوغندا ، الكونغو و الكاميرون والجابون.

ويحضر الدراسات من مصر 5 مدربين هم صابر حسين ، مجدي ابو المجد ، رامي عبد اللطيف ، عمرو خليفة ومحمد عبد السلام"ريشة".

وتختتم الدورة يوم 22 يوليو الجاري، ويحاضر بالدورة محاضرين من الاتحاد الدولي ، كما سيتم الاستعانة بالألماني ديتريش بيتا رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الدولي لمحاضرة المدربين في الدورة ، لتواجده في مصر كمندوب للاتحاد الدولي ببطولة أفريقيا لكونها مؤهلة لبطولة العالم 2023 ببولندا والسويد.

وكانت الدورة التدريبية الدولية الأولى للمدربين الافارقة قد عقدت بمصر أيضا بالمركز الأوليمبي بالمعادي عام 2019 بمشاركة 19 مدربا.