وزير سعودي: استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في المملكة برأسمال مليار ريال

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، على أن المملكة تعمل على تعزيز العلاقات مع تركيا، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السعودية برأسمال مليار ريال.(الدولار يساوي 75ر3ريال)

وأعلن الفالح عن وجود فرص استثمارية كبيرة بين البلدين، مؤكدا أن المملكة لديها بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة.

وقال في كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين في منتدى الأعمال السعودي - التركي، الذي عُقد في المملكة اليوم الاثنين إن السعودية تسعى لجذب استثمارات متنوعة، حيث شهد البلدان العديد من اللقاءات والاجتماعات والمنتديات والمؤتمرات المشتركة التي تؤكد الاهتمام البالغ من البلدين لتطور ونمو العلاقات بينهما.

وتابع بالقول "من أبرز ملامح هذه المرحلة الحرص على إشراك القطاع الخاص السعودي والأجنبي، بما في ذلك القطاع الخاص من تركيا، في العملية التطويرية الكبرى من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تمكين استثمارات متنوعة يبلغ إجمالي حجمها المقدر 3 تريليونات و300 مليار دولار بحلول عام 2030".

ونوه وزير الاستثمار السعودي إلى أن حجم الإنفاق في قطاع التشييد والبناء هذا العام يفوق 170 مليار دولار سنويا "وما زلنا ببداية مرحلة تصاعدية، وسيبلغ أكثر من 215 مليار دولار بحلول 2030".

وكشف وزير الاستثمار السعودي النقاب عن أن هناك 1140 شركة برأسمال سعودي تعمل في تركيا، فيما يتم العمل على استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السعودية برأس مال مليار ريال.

وأشار الفالح في كلمته إلى أن السعودية تشكل 60% من سوق الأغذية الخليجي، وفي المملكة 10 آلاف مصنع تعنى بالصناعات الغذائية، في حين تم إطلاق 4 مناطق اقتصادية تعنى بالقطاعات الحيوية.