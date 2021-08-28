حياة كريمة تتابع معدلات التنفيذ في 37 مشروعا بقرية إقليت بأسوان

تفقدت لجنة حياة كريمة بأسوان، اليوم، 37 مشروعا جار تنفيذه بقرية إقليت بمركز كوم أمبو، والتى تضم 19 قرية ونجع وتابع بإجمالى 60 ألف نسمة.

وقال ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأسوان، إنه تم تفقد مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما، وإنشاء سوق المواشى بأبوير، ومركز تنمية الأسرة والطفل بفطيرة بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وأيضا إنشاء وحدة الإسعاف، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بعرب كيما بإجمالى 6 عمارات بنسب 95% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بفطيرة بطاقة 34 ألف م2/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80%.

وخلال الجولة الميدانية، أوضح مصطفى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.