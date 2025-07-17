سيتي جروب تعتزم ضم اثنين من كبار المصرفيين من جيه بي مورجان

تعتزم شركة سيتي جروب ضم اثنين من كبار المصرفيين في شركة جيه بي مورجان، في وقت تواصل فيه الشركة المصرفية الأمريكية استقطاب الكفاءات من منافستها في وول ستريت لتعزيز وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لها.

ومن المقرر أن يلتحق ألوك جوبتي بشركة سيتي جروب كمدير مشارك عالمي لوحدة أسواق رأس مال الأسهم في الشركة، بينما سيتولى أليكس واتكنز المنصب الجديد الذي استحدث مؤخرا وهو مدير إدارة تمويل قطاع التكنولوجيا، وذلك بحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان المصرفيان يتوليان معا إدارة أعمال أسواق رأس مال الأسهم في شركة جيه بي مورجان خارج الولايات المتحدة. وسيبقى جوبتي في لندن لتولي منصبه الجديد، حيث سيشارك في إدارة وحدة أسواق رأس مال الأسهم إلى جانب دوج آدامز.

ومن المقرر أن ينتقل واتكنز إلى سان فرانسيسكو، وسيعمل في قسم تمويل الديون و الأسهم في قطاع التكنولوجيا.