الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو وتؤكد على وقوفها الدائم إلى جانب مصر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصريحات والمواقف الاستفزازية التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتهم الباطلة والهجوم غير المبرر على مصر الشقيقة، مشيرة إلى أنها تعتبرها اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة.

وثمنت الوزارة مجدداً في بيان مواقف مصر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً الداعمة والمساندة لقضايا وحقوق شعبنا ووقوفها الدائم إلى جانب قطاع غزة ومواطنيه في وجه جرائم الإبادة والتهجير، وتؤكد أن الموقف المصري يلعب دوراً حاسماً في نصرة شعبنا وحقوقه في المحافل كافة ويقف سداً منيعاً لإفشال مخططات التهجير والضم.