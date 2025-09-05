زيلينسكي: نبحث مع شركائنا الأوروبيين نشر آلاف القوات في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين بشأن نشر آلاف القوات الأجنبية في بلاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مدينة زهورود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي ردا على سؤال صحفي بشأن أنباء نشر عشرة آلاف جندي أجنبي في أوكرانيا: "لن أذكر عدد الجنود ولكن لن يكون بالوحدات بل بالآلاف".

وأكد أهمية توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، مشيرا إلى أن 26 دولة من أصل 35 ضمن "تحالف الراغبين" مستعدة لتقديم الضمانات.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي قوات عسكرية أجنبية تُنشر في الأراضي الأوكرانية أثناء الصراع الدائر حاليا، ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

وأكد بوتين أن روسيا لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ذلك خيارًا مشروعًا، لكنها تعارض انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" لأسباب تتعلق بأمنها.

والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي، في باريس، أن 26 دولة من "تحالف الراغبين" تعهّدت بنشر قوات ضامنة في أوكرانيا أو التواجد "برًا أو بحرًا أو جوًا"، مبينًا أن الهدف ليس خوض حرب ضد روسيا وإنما حماية السلام.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.