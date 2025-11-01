الكشف عن موقف جوميز من العودة لتدريب الزمالك

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك من العودة لتدريب الفريق من جديد، خلفا للمدرب الحالي، البلجيكي يانيك فيريرا.

ويستعد مجلس إدارة الزمالك لإجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني، بسبب النتائج الأخيرة للبلجيكي، والتي كان آخرها التعادل مع البنك الأهلي 1-1 في الأسبوع الـ12 من الدوري، وحصد 3 نقاط فقط في آخر 4 مباريات.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن جوميز تم استطلاع رأيه بشأن العودة لتدريب الفريق، لكنه رفض وأكد احترامة لعقده مع ناديه الحالي الفتح السعودي.

ويقود جوميز الفتح للموسم الثاني، بعدما كان قد تولى القيادة الفنية للفريق في ديسمبر الماضي، وحقق معه نتائج مميزة، جنبته الهبوط من دوري المحترفين بعدما كان متذيلا.

ويعيش الفتح وضعية صعبة أيضا في الموسم الحالي، دفعت لتداول أخبار حول مستقبل جوميز وإمكانية رحيله عن الفريق.