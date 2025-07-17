عمل جنوب سيناء تنظم ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد بأبورديس

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، ندوة توعوية للعاملين بشركات القطاع الخاص في مدينة أبورديس، بهدف تعزيز الوعي بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، بشأن دعم وحماية حقوق العمال.

وقالت وفاء نجاح، مدير عام المديرية، إن الندوة تأتي في إطار جهود المتابعة الميدانية المستمرة التي تبذلها المديرية، تأكيدًا على حرص الدولة على ضمان حقوق العاملين، خاصة في قطاعات حيوية مثل البترول والخدمات البترولية، التي تُعد من ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت "نجاح" أنه شارك في الندوة أكثر من 20 عاملًا، وأدارها كل من هاني أحمد علي، مدير مكتب عمل أبورديس، وشيماء حمودة، مفتش المكتب، حيث تم شرح أبرز بنود القانون الجديد، ومناقشة الحقوق والواجبات التي ينص عليها.

وأكدت مدير المديرية أن هذه الندوات التوعوية مستمرة في مختلف مدن المحافظة، ضمن خطة الوزارة لنشر الثقافة القانونية وبناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والتوازن بين العامل وصاحب العمل.