الولايات المتحدة تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 42 ألفا و48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و403 آلاف و361 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 571 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 170 ألفا و52 حالة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.