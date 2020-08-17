إرهابيون يقتحمون فندقا شهيرا على شاطئ مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأحد، أن إرهابيين إسلاميين مشتبه بهم اقتحموا فندقًا شهيرًا على شاطئ العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة أحمد باشاني لوكالة الأنباء الألمانية، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص من بينهم اثنان من أفراد أمن الفندق قتلوا، ويخشى من أخذ المسلحين نزلاء كرهائن.

ووفقا لباشاني، فإن الإرهابيين بدأوا الهجوم بانفجار انتحاري قوي بسيارة مفخخة عند بوابة مدخل الفندق وبعده اجتاحوا المبنى.

وأضاف أن دوي إطلاق النار استمر داخل فندق "إيليت" الكائن على شاطئ ليدو بالعاصمة، حيث اشتبك أفراد الأمن مع المسلحين داخل المبنى مساء اليوم الأحد.

وأوضح أنه تم نشر قوات أمن في المنطقة لمساعدة أمن الفندق وإنهاء الحصار، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع حصيلة القتلى.

وغالبا ما يتردد على الفندق، المملوك للنائب البرلمانى ورجل الأعمال الصومالي الشهير عبدالله محمد نور، سياسيون وصحفيون وناشطون في مجال المجتمع المدني.