بايدن يتقدم على ترامب في استطلاع رأي قبل مؤتمر الحزب الديمقراطي

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أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، أن بايدن يتقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفارق 9 نقاط.

وقال 51 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح بايدن، بينما قال 41 بالمئة فقط إنهم سيصوتون لصالح ترامب.

وكان بايدن يتقدم بفارق 11 نقطة في نفس الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي.

وتم إجراء نصف استطلاع شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد إعلان بايدن عن اختيار السيناتور كامالا هاريس مرشحة لمنصب نائب الرئيس على تذكرته الانتخابية.

يذكر أن هناك تقليد طويل الأمد يتمثل في إعلان مرشح الحزب لمنصب الرئيس عن نائبه قبل مؤتمر الحزب.

ويبدأ المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي يستمر أربعة أيام غدا الاثنين، ومن المقرر أن يعقد إلى حد كبير عبر الإنترنت.