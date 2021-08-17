أمريكا ترسل أول شحنة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا لرواندا

من المقرر أن ترسل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 488 ألفا و370 جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا إلى رواندا، بما فيها الشحنات الأولى التي تأتي ضمن تعهد الإدارة خلال قمة مجموعة السبع بالتبرع بـ500 مليون جرعة في أنحاء العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول القول، إن أمريكا ستشحن الجرعات هذا الأسبوع عبر مبادرة كوفاكس لمشاركة اللقاحات.

وتشمل الشحنة 188 ألفا و730 جرعة، تعد دفعة أولى وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع مجموعة السبع بالإضافة إلى 300 ألف جرعة من فائض اللقاحات لدى أمريكا.

وستعزز الشحنات من برنامج التطعيم في رواندا، حيث قامت حتى الآن بتوزيع مليون جرعة، ما يكفي لتطعيم 3ر4% من السكان ،وفقا لبيانات بلومبرج.

وقال المسؤول إن السلطات في أمريكا ورواندا عملتا سويا لتذليل العقبات القانونية والتنظيمية لتسهيل شحن اللقاحات.