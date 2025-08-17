وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا نتائج قمة ألاسكا

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

وقالت الوزارة: "تبادل كبيرا الدبلوماسيين الآراء في أعقاب اجتماع القمة الروسية-الأمريكية الذي عقد في ألاسكا في 15 أغسطس"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أيضا جدول الاتصالات الثنائية القادمة.

وفي 15 أغسطس، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا. واستمرت محادثاتهما حوالي ثلاث ساعات.

وفي بيان لوسائل الإعلام بعد المحادثات، قال بوتين إنهم ركزوا بشكل أساسي على حل الصراع في أوكرانيا. كما دعا الزعيم الروسي إلى استئناف التعاون مع الولايات المتحدة كما دعا ترامب لزيارة موسكو.

من جانبه، أكد ترامب أنه تم إحراز "تقدم كبير"، حتى في ظل عدم الاتفاق على بعض النقاط في الاجتماع.