 رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة لاحتلال قطاع غزة - بوابة الشروق
الأحد 17 أغسطس 2025 9:37 م القاهرة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة لاحتلال قطاع غزة


نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 9:11 م | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 9:11 م

أفاد مراسل لهيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وافق على خطة عسكرية تهدف إلى احتلال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أنه يعتبر نفسه في "مهمة تاريخية وروحية"، مشدداً على تمسكه بما وصفه برؤية "إسرائيل الكبرى"، والتي لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية فحسب، وفقا لموقع الجزيرة نت.

ولفتت الصحيفة إلى أن محاور قناة i24، شارون غال، وهو عضو يميني سابق في الكنيست، قدم لنتنياهو تميمة على شكل "خريطة الأرض الموعودة".


وبينت أنه عندما طرح على نتنياهو سؤال حول مدى ارتباطه بهذه الرؤية التوسعية، رد قائلاً: "بالتأكيد"، في إشارة إلى إيمانه العميق بالفكرة.

