إدخال 115 شاحنة مساعدات عبر رفح لتسليمها للجانب الفلسطيني

دفعت الجهات المختصة عند معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، بحوالي 115 شاحنة مساعدات إغاثية، وذلك نحو معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وذكر مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء أنه تم إدخال 16 شاحنة تتبع دولة قطر و20 شاحنة للإمارات و7 شاحنات للتحالف الوطني و14 شاحنة للمخيم المصري و17 شاحنة للهلال الأحمر المصري و41 شاحنة UN، ليصل إجمالي الدخول إلى 115 شاحنة محملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية، وذلك لتشق مسارها نحو معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني بعد الإجراءات المتبعة.

وأشار المصدر إلى أن الشاحنات التي تم إدخالها من بوابة معبر رفح الفرعية منذ 27 أكتوبر الماضي حتى الخميس 14 أغسطس بلغت 2331 شاحنة فقط، حملت حوالي 15 ألف طن من المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودولة الإمارات ودولة قطر والسعودية والكويت ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.