الاحتلال يفرج عن 6 معتقلين من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن 6 معتقلين من قطاع غزة، وجميعهم اعتُقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن طواقمها سهّلت إطلاق سراح المعتقلين الستة، ونقلهم من معبر «كيسوفيم» إلى مستشفى شهداء الأقصى، والتواصل مع عائلاتهم.

ومنذ مارس وحتى الآن، سهلت اللجنة الدولية إطلاق سراح من جانب واحد عن 232 من المعتقلين الفلسطينيين -من بينهم 5 معتقلات- وساعدتهم على لم شملهم مع عائلاتهم في غزة.

ولا تزال اللجنة الدولية ممنوعة من الوصول إلى المعتقلين لدى إسرائيل، مجددة اللجنة الدولية تأكيدها على ضرورة إبلاغها بأسماء الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم والسماح لها بالوصول إليهم.

ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب أن يُعامل المعتقلون معاملة إنسانية، وأن تُوفَّر لهم ظروف احتجاز لائقة، وأن يُتاح لهم التواصل مع عائلاتهم.

وتواصل اللجنة الدولية حوارها مع السلطات الإسرائيلية؛ من أجل استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.