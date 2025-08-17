مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين بحوزتهم 1100 كيلو مخدرات عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط



لقي 3 تجار مخدرات وأسلحة مصرعهم وضبط آخرين بحوزتهم 1100 كيلو مخدرات و93 سلاحا ناريا عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية محاولة بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، شروع فى قتل – سرقة بالإكراه – بلطجة وإطلاق أعيرة نارية") جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط ) وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة طن و 100 كيلو مخدرات متنوعة "حشيش، شابو، هيروين، هيدرو"، 34 ألف قرص مخدر، 93 قطعة سلاح نارى " 66 بندقية خرطوش، 20 بندقية آلية ، 7 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 103 ملايين جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.